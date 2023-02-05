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Сегодня, 17:16

«Магнитка» в овертайме обыграла «Трактор» и прервала серию из четырех поражений подряд

Руслан Минаев
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Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Трактор» в овертайме матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе хозяев отличились Филипп Майлле и Денис Зернов. У гостей забивали Петр Хохряков и Теему Пулккинен.

Победную шайбу на 35 секунде овертайма забил Григорий Дронов.

«Магнитка» (72 очка) прервала серию из четырех поражений подряд и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Трактор» — 10-й на «Востоке» с 59 очками.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Майе — 20 (Дронов, Голдобин), 1:28 — 1:0. Хохряков — 5, 17:04 — 1:1. Пулккинен — 14 (Карпухин, Хохряков), 31:57 — 1:2. Зернов — 13 (Дронов, Голдобин), 35:32 — 2:2. Дронов — 5 (Майе), 60:35 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Устименко.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 24 (9+7+7+1) — 28 (7+7+14+0).

Судьи: Белов, Сидоренко.

5 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 4876 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/
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КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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КХЛ: «Металлург» в овертайме обыграл «Трактор», ЦСКА — «Барыс» и другие матчи 5 февраля
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Западная конференция И В П О
1 СКА 60 44 16 93
2 Торпедо 59 39 20 82
3 ЦСКА 58 37 21 80
4 Локомотив 60 35 25 78
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 59 31 28 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 60 36 24 77
2 Ак Барс 59 33 26 75
3 Автомобилист 58 32 26 73
4 Металлург 59 31 28 72
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 59 30 29 69
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Трактор 60 25 35 59
11 Барыс 61 25 36 57
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5.02 12:30
Сибирь – Адмирал
 2 : 1 ОТ
5.02 14:00
Витязь – Нефтехимик
 1 : 0
5.02 15:00
Металлург – Трактор
 3 : 2 ОТ
5.02 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
5.02 17:30
Куньлунь – Ак Барс
 - : -
5.02 17:30
ЦСКА – Барыс
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