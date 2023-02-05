«Магнитка» в овертайме обыграла «Трактор» и прервала серию из четырех поражений подряд
Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Трактор» в овертайме матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе хозяев отличились Филипп Майлле и Денис Зернов. У гостей забивали Петр Хохряков и Теему Пулккинен.
Победную шайбу на 35 секунде овертайма забил Григорий Дронов.
«Магнитка» (72 очка) прервала серию из четырех поражений подряд и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Трактор» — 10-й на «Востоке» с 59 очками.
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Майе — 20 (Дронов, Голдобин), 1:28 — 1:0. Хохряков — 5, 17:04 — 1:1. Пулккинен — 14 (Карпухин, Хохряков), 31:57 — 1:2. Зернов — 13 (Дронов, Голдобин), 35:32 — 2:2. Дронов — 5 (Майе), 60:35 — 3:2.
Вратари: Кошечкин — Устименко.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 24 (9+7+7+1) — 28 (7+7+14+0).
Судьи: Белов, Сидоренко.
5 февраля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 4876 зрителей.
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