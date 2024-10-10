«Торпедо» обыграло «Металлург» и продлило победную серию до шести матчей
«Торпедо» одержало победу над «Металлургом» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.
В составе «магнитки» голы забили Павел Акользин, Игорь Гераськин, Дмитрий Моисеев и Владислав Еременко. У нижегородцев отличились Михаил Абрамов, Артем Мисников, Никита Артамонов, Владислав Фирстов и Максим Летунов.
«Торпедо» одержало шестую победу кряду. Ранее нижегородская команда оказалась сильнее «Куньлуня» (4:2 и 4:0), «Адмирала» (4:2), «Амура» (7:2) и «Барыса» (10:1).
В следующем матче «сталевары» сыграют дома с «Авангардом», а «Торпедо» встретится в гостях с «Трактором». Оба противостояния пройдут 12 октября.
FONBET чемпионат КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:5 (1:3, 1:2, 2:0)
Голы: Абрамов — 6 (Кагарлицкий), 1:24 — 0:1. Мисников — 1 (Свечников), 10:57 — 0:2. Акользин — 4 (Орехов), 12:31 — 1:2. Артамонов — 8 (Летунов), 14:45 — 1:3. Фирстов — 6 (Филлипс, Артамонов), 33:47 — 1:4. Гераськин — 3 (Осипович, Силантьев), 34:33 — 2:4. Летунов — 3 (Артамонов), 38:08 — 2:5. Моисеев — 1 (Орехов), 42:32 — 3:5. Еременко — 1 (Петунин), 44:02 — 4:5.
Вратари: Смолин (Набоков, 10:57, 58:41 — 59:29) — Бочаров.
Штраф: 4 — 16.
Броски: 51 (12+15+24) — 20 (11+6+3).
Судьи: Мочалов, Соин.
10 октября. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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Металлург Мг – Торпедо
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Барыс – Авангард
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