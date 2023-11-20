Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:08

«Магнитка» обыграла «Сибирь» и одержала 8-ю победу подряд

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеисты «Металлурга».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Металлург» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев голом и результативной передачей отметился Дмитрий Силантьев. У гостей 20-ю передачу в этом сезоне сделал Тэйлор Бек.

«Магнитка» набрала 48 очков и укрепилась в качестве лидера турнирной таблицы Восточной конференции. Магнитогорский клуб одержал 8-ю победу кряду.

«Сибирь» потерпела третье поражение подряд и занимает 8-е место с 33 очками.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Я. Хабаров — 1 (Юров, Минулин), 19:32 — 1:0. Канцеров — 3 (Коробкин), 32:41 — 2:0. Силантьев — 1 (мен., Орехов, Неколенко), 35:18 — 3:0. Жуков — 3 (бол., Бек), 44:53 — 3:1. Михайлис — 8 (Силантьев), 59:41 — 4:1.

Вратари: Загидулин — Красоткин.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (14+12+7) — 37 (6+13+18).

Судьи: Бирин, Сидоренко.

20 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6140 зрителей

Источник: КХЛ
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Сибирь
0
Читайте также
«Барселона» подтвердила, что Гави диагностирован разрыв крестообразной связки
Что нужно знать о сборной Кубы. Почему в стране футбол не популярен, а сборная играла на чемпионате мира всего раз в истории
МВД объявило в розыск украинскую певицу Джамалу
МИД гарантировал ответ на антироссийские действия Финляндии
Скончался бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
Эксперт оценил перспективы Аргентины при новом президенте Милее
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
`

СКА — ЦСКА: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

КХЛ: «Металлург» обыграл «Сибирь», СКА — ЦСКА. Расписание матчей 20 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 34 22 12 48
2 Авангард 32 21 11 45
3 Лада 33 18 15 42
4 Ак Барс 32 19 13 40
5 Автомобилист 34 18 16 40
6 Сал. Юлаев 32 19 13 39
7 Трактор 32 18 14 39
8 Сибирь 33 14 19 33
9 Нефтехимик 32 13 19 31
10 Амур 32 12 20 30
11 Барыс 33 9 24 25
12 Адмирал 30 8 22 22
Западная конференция И В П О
1 Спартак 33 23 10 49
2 Динамо М 32 21 11 45
3 Локомотив 31 19 12 40
4 Торпедо 32 19 13 40
5 СКА 31 18 13 36
6 ЦСКА 31 17 14 36
7 Северсталь 32 14 18 33
8 Динамо Мн 30 14 16 32
9 Сочи 33 13 20 28
10 Витязь 34 12 22 28
11 Куньлунь РС 36 11 25 27
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 17:00
Металлург Мг – Сибирь
 4 : 1
20.11 18:00
Лада – Динамо Мн
 - : -
20.11 19:00
Торпедо – Барыс
 - : -
20.11 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости