«Магнитка» обыграла «Сибирь» и одержала 8-ю победу подряд
«Металлург» дома обыграл «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
У хозяев голом и результативной передачей отметился Дмитрий Силантьев. У гостей 20-ю передачу в этом сезоне сделал Тэйлор Бек.
«Магнитка» набрала 48 очков и укрепилась в качестве лидера турнирной таблицы Восточной конференции. Магнитогорский клуб одержал 8-ю победу кряду.
«Сибирь» потерпела третье поражение подряд и занимает 8-е место с 33 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Голы: Я. Хабаров — 1 (Юров, Минулин), 19:32 — 1:0. Канцеров — 3 (Коробкин), 32:41 — 2:0. Силантьев — 1 (мен., Орехов, Неколенко), 35:18 — 3:0. Жуков — 3 (бол., Бек), 44:53 — 3:1. Михайлис — 8 (Силантьев), 59:41 — 4:1.
Вратари: Загидулин — Красоткин.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 33 (14+12+7) — 37 (6+13+18).
Судьи: Бирин, Сидоренко.
20 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6140 зрителей
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|20.11
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|4 : 1
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Лада – Динамо Мн
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Торпедо – Барыс
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