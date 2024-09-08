«Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик»: смотреть трансляцию матча КХЛ
«Металлург» примет «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в воскресенье, 8 сентября. Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 14.30 по московскому времени (в 16.30 по местному).
В прямом эфире матч «Металлург» — «Нефтехимик» покажет канал «КХЛ ТВ», а также местная компания ТВ-ИН (для жителей Магнитогорска). Также все игры КХЛ транслируют онлайн-сервис «Кинопоиск» (платная подписка).
Основные события игры «Металлург» — «Нефтехимик» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».
«Магнитка» — обладатель Кубка Гагарина-2024. В стартовом матче нового сезона команда Андрея Разина проиграла на своем льду финалисту плей-офф «Локомотиву» (2:3, 3 сентября). В еще одной домашней игре магнитогорцы победили СКА (5:4 ОТ, 5 сентября).
«Нефтехимик» в первом матче регулярного чемпионата обыграл «Барыс» в гостях (2:1 ОТ, 4 сентября). В еще одной выездной игре нижнекамцы уступили «Авангарду» (2:4, 6 сентября).
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|2
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|3
|Адмирал
|2
|1
|1
|3
|4
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|6
|Металлург Мг
|2
|1
|1
|2
|7
|Нефтехимик
|2
|1
|1
|2
|8
|Ак Барс
|2
|1
|1
|2
|9
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|10
|Сибирь
|2
|0
|2
|0
|11
|Лада
|2
|0
|2
|0
|12
|Амур
|2
|0
|2
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|2
|2
|0
|4
|2
|Куньлунь РС
|2
|2
|0
|4
|3
|СКА
|2
|1
|1
|3
|4
|Спартак
|2
|1
|1
|3
|5
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|6
|Витязь
|2
|1
|1
|2
|7
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|8
|Динамо М
|2
|1
|1
|2
|9
|Сочи
|1
|1
|0
|2
|10
|Торпедо
|2
|0
|2
|1
|11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|8.09
|14:30
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|8.09
|14:30
|
Металлург Мг – Нефтехимик
|- : -
|8.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|- : -
|8.09
|17:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -