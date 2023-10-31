«Металлург» Магнитогорск — «Барыс»: видеообзор матчах КХЛ

«Металлург» из Магнитогорска дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Металлург» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Металлург» прервал серию из 5 поражений и занимает второе место в турнирной таблице «Востока» (34 очка). «Барыс» проиграл 4 матч подряд и занимает 11-е место с 21 очком.

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