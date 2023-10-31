«Магнитка» победила «Барыс» и прервала серию из 5 поражений

«Металлург» из Магнитогорска дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе «Магнитки» забивали Макар Хабаров, Егор Коробкин и Алексей Маклюков. У казахстанского клуба отметились Аркадий Шестаков и Кирилл Савицкий.

«Металлург» прервал серию из 5 поражений и занимает второе место в турнирной таблице «Востока» (34 очка). «Барыс» проиграл 4 матч подряд и занимает 11-е место с 21 очком.

«Металлург» 4 ноября примет минское «Динамо». «Барыс» 2-го числа сыграет на выезде с «Автомобилистом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)

Голы: Шестаков — 3 (бол., Бекетаев, Савицкий), 11:27 — 0:1. Я. Хабаров — 1 (Гребенкин), 25:06 — 1:1. Коробкин — 5 (Я. Хабаров), 43:29 — 2:1. Коробкин — 6 (Маклюков, Джонсон), 54:07 — 3:1. Савицкий — 4 (Муратов, Бекетаев), 58:09 — 3:2.

Вратари: Набоков — Паскуале (58:20).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (4+15+13) — 24 (10+4+10).

Судьи: Бирин, Кочетов.

31 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 6056 зрителей.