«Магнитка» победила «Барыс» и прервала серию из 5 поражений
«Металлург» из Магнитогорска дома победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе «Магнитки» забивали Макар Хабаров, Егор Коробкин и Алексей Маклюков. У казахстанского клуба отметились Аркадий Шестаков и Кирилл Савицкий.
«Металлург» прервал серию из 5 поражений и занимает второе место в турнирной таблице «Востока» (34 очка). «Барыс» проиграл 4 матч подряд и занимает 11-е место с 21 очком.
«Металлург» 4 ноября примет минское «Динамо». «Барыс» 2-го числа сыграет на выезде с «Автомобилистом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Барыс» (Астана) — 3:2 (0:1, 1:0, 2:1)
Голы: Шестаков — 3 (бол., Бекетаев, Савицкий), 11:27 — 0:1. Я. Хабаров — 1 (Гребенкин), 25:06 — 1:1. Коробкин — 5 (Я. Хабаров), 43:29 — 2:1. Коробкин — 6 (Маклюков, Джонсон), 54:07 — 3:1. Савицкий — 4 (Муратов, Бекетаев), 58:09 — 3:2.
Вратари: Набоков — Паскуале (58:20).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 32 (4+15+13) — 24 (10+4+10).
Судьи: Бирин, Кочетов.
31 октября. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 6056 зрителей.
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|7
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Авангард – Торпедо
|3 : 2
|31.10
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
|4 : 1
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Металлург Мг – Барыс
|3 : 2
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|
Автомобилист – Куньлунь РС
|3 : 0
|31.10
|19:10
|
Динамо Мн – Северсталь
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|
СКА – Ак Барс
|- : -
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Сочи – Динамо М
|- : -
|31.10
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Спартак – Нефтехимик
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