«Металлург» по буллитам обыграл «Автомобилист»
«Металлург» на домашнем льду обыграл «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1 Б.
Победный буллит забросил защитник хозяев Григорий Дронов.
За «Металлург» отличился Робин Пресс. Единственную шайбу «Автомобилиста» забросил Алексей Бывальцев.
В следующем матче «Автомобилист» в гостях сыграет с «Салаватом Юлаевым». Игра пройдет 22 сентября. «Металлург» на день позже на выезде встретится с «Северсталью».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бывальцев — 2 (бол., Да Коста, Широков), 4:41 — 0:1. Пресс — 1 (Ди, Джонсон), 55:00 — 1:1.
Победный буллит: Дронов.
Вратари: Загидулин — Галкин.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 35 (16+10+8+1) — 26 (6+9+8+3).
Судьи: Гамалей, Спирин.
20 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 5314 зрителей.
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|7
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Металлург Мг – Автомобилист
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