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Сегодня, 19:13

«Авангард» обыграл «Магнитку» и одержал пятую победу подряд

Руслан Минаев
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«Авангард» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе омичей дубль на счету Рида Буше, еще один гол забил Семен Чистяков.

У магнитогорцев отличились Никита Коростелев и Максим Карпов.

«Авангард» одержал пятую победу подряд и набрал 31 очко (6-е место в Восточной конференции). У «Магнитки» четвертое поражение подряд и 37 очков (2-е место Востока).

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Буше — 16 (Ткачев, Сведберг), 14:29 — 0:1. Чистяков — 3, 30:30 — 0:2. Коростелев — 9 (бол., Майе, Дронов), 40:55 — 1:2. Карпов — 4 (бол.), 41:25 — 2:2. Буше — 17 (Найт), 51:35 — 2:3.

Вратари: Паскуале (58:49) — Демченко.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 40 (9+9+22) — 27 (12+12+3).

Судьи: Оленин, Ромасько.

9 ноября. Магнитогорск. Арена-Металлург.

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КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
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