«Металлург» — «Амур»: видеообзор матча
«Металлург» победил «Амур» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.
«Металлург» одержал шестую победу подряд. Магнитогорская команда с 52 очками после 42 матчей располагается на четвертом месте в Восточной конференции. «Амур» (23 балла в 42 играх) замыкает турнирную таблицу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|42
|32
|10
|66
|2
|ЦСКА
|40
|25
|15
|57
|3
|Спартак
|39
|25
|14
|55
|4
|СКА
|40
|24
|16
|52
|5
|Динамо Мн
|41
|23
|18
|51
|6
|Динамо М
|41
|24
|17
|51
|7
|Северсталь
|41
|25
|16
|50
|8
|Торпедо
|40
|17
|23
|42
|9
|Куньлунь РС
|41
|17
|24
|38
|10
|Витязь
|40
|16
|24
|37
|11
|Сочи
|39
|12
|27
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|43
|26
|17
|57
|2
|Сал. Юлаев
|40
|27
|13
|56
|3
|Ак Барс
|39
|25
|14
|52
|4
|Металлург Мг
|42
|25
|17
|52
|5
|Автомобилист
|40
|21
|19
|48
|6
|Адмирал
|41
|18
|23
|42
|7
|Авангард
|40
|19
|21
|41
|8
|Сибирь
|39
|18
|21
|39
|9
|Лада
|39
|16
|23
|37
|10
|Нефтехимик
|41
|13
|28
|37
|11
|Барыс
|44
|10
|34
|23
|12
|Амур
|42
|9
|33
|23
Результаты / календарь
23.12
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27.12
28.12
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30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
|5.01
|14:00
|
Трактор – Автомобилист
|2 : 0
|5.01
|14:30
|
Металлург Мг – Амур
|3 : 2
|5.01
|15:00
|
Барыс – Лада
|0 : 5
|5.01
|17:00
|
СКА – Витязь
|- : -
|5.01
|17:00
|
Сочи – Динамо М
|- : -
|5.01
|17:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
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