«Металлург» — «Амур»: видеообзор матча

«Металлург» победил «Амур» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2.

«Металлург» одержал шестую победу подряд. Магнитогорская команда с 52 очками после 42 матчей располагается на четвертом месте в Восточной конференции. «Амур» (23 балла в 42 играх) замыкает турнирную таблицу.