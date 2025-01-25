«Амур» обыграл «Металлург» второй раз за неделю

«Амур» обыграл «Металлург» в выездном матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

За хабаровскую команду шайбы забросили Илья Талалуев и Алекс Гальченюк, победный гол в овертайме на счету Алекса Бродхерста. У магнитогорцев голами отличились Егор Коробкин и Трой Джозефс.

В предыдущий раз команды встречались 18 января, тогда победу также одержала дальневосточный клуб в серии буллитов (3:2).

После 49 матчей «Металлург» занимает 5-е место в Восточной конференции, набрав 62 очка. «Амур» — на 11-й строчке с 29 баллами.

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Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Талалуев — 3 (Гиздатуллин, К. Ли), 32:43 — 0:1. Коробкин — 8 (Камалов, Джонсон), 39:54 — 1:1. Гальченюк — 18 (бол.), 48:01 — 1:2. Джозефс — 5 (бол., Пресс, Канцеров), 57:21 — 2:2. Бродхерст — 7 (Гальченюк, Гуркин), 63:49 — 2:3.

Вратари: Набоков (56:22 — 57:21) — Джурасик.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 52 (15+12+23+2) — 31 (10+11+9+1).

Судьи: Акузовский, Шувалов.

25 января. Магнитогорск. «Арена Металлург». 7500 зрителей.