«Металлург» — «Магнитка»: смотреть трансляцию матча Мемориала Ромазана
«Металлург» встретится с «Магниткой» в матче Мемориала Ромазана в пятницу, 20 августа. Игра пройдет на арене «Металлург» в Магнитогорске. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.
В прямом эфире видеотрансляция матча будет доступна на телеканале КХЛ. Эфир начнется за пять минут до игры.
33-й розыгрыш традиционного предсезонного турнира Мемориал Ромазана проходит с 27 по 30 августа. В соревновании принимают участие «Металлург», «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и магнитогорская «Магнитка» (фарм-клуб «Металлурга»). Расписание турнира можно посмотреть на нашем сайте.
Турнир посвящен памяти директора Магнитогорского металлургического комбината Ивана Ромазана. Соревнования проводятся с 1992 года после выхода «Металлурга» в Высший дивизион первенства страны.
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Металлург Мг – Локомотив
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