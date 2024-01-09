«Металлург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ
«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 9 января
«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 9 января. Матч пройдет в ледовом Дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.
За ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.
Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ТВ ИН. Начало эфира — 18.50 по местному времени.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|49
|31
|18
|68
|2
|Авангард
|47
|31
|16
|65
|3
|Сал. Юлаев
|47
|30
|17
|63
|4
|Автомобилист
|50
|27
|23
|59
|5
|Лада
|49
|24
|25
|58
|6
|Трактор
|49
|26
|23
|57
|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|51
|9
|Амур
|47
|21
|26
|50
|10
|Нефтехимик
|49
|20
|29
|49
|11
|Барыс
|48
|16
|32
|39
|12
|Адмирал
|47
|14
|33
|39
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|47
|32
|15
|68
|2
|Спартак
|49
|30
|19
|67
|3
|Динамо М
|48
|31
|17
|66
|4
|СКА
|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|10
|Куньлунь РС
|49
|15
|34
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
Результаты / календарь
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
|9.01
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|- : -
|9.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|- : -
|9.01
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|- : -
|9.01
|18:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|9.01
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|9.01
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|9.01
|19:30
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|9.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -
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