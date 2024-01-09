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Сегодня, 11:00

«Металлург» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в регулярном чемпионате КХЛ 9 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Егор Яковлев (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» сыграет с «Локомотивом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 9 января. Матч пройдет в ледовом Дворце спорта «Арена-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ», а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Для жителей Магнитогорска трансляция будет доступна на телеканале ТВ ИН. Начало эфира — 18.50 по местному времени.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 49 31 18 68
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 47 30 17 63
4 Автомобилист 50 27 23 59
5 Лада 49 24 25 58
6 Трактор 49 26 23 57
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 49 20 29 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 47 32 15 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Витязь 48 15 33 36
10 Куньлунь РС 49 15 34 36
11 Сочи 49 14 35 34
Результаты / календарь
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9.01 17:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
9.01 17:00
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
 - : -
9.01 17:00
Трактор – Нефтехимик
 - : -
9.01 18:00
Лада – Автомобилист
 - : -
9.01 19:10
Динамо Мн – Спартак
 - : -
9.01 19:30
ЦСКА – Торпедо
 - : -
9.01 19:30
Ак Барс – Барыс
 - : -
9.01 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
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