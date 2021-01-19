19 января «Металлург» в Магнитогорске сыграет с «Локомотивом» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи — в 17.00 (мск).

Ярославцы с 63 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Металлурга» — 59 баллов и четвертая строчка на Востоке.

Следить за матчем «Металлург» — «Локомотив» вы можете в трансляции на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ и на канале Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Металлург» — «Локомотив»