«Металлург» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча Кубка открытия КХЛ
«Металлург» и «Локомотив» сыграют в Кубке открытия КХЛ во вторник, 3 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире видеотрансляцию покажут телеканал «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Также матчи КХЛ транслирует онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.
Также трансляция будет на ярославском телеканале «Первый Ярославский» и магнитогорском телеканале ТВ-ИН (в 18.50 по местному времени).
«Металлург» — обладатель Кубка Гагарина 2024. Железнодорожники — финалист плей-офф КХЛ сезона-2023/2024.
ФОНБЕТ КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
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|Куньлунь РС
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|ЦСКА
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Металлург Мг – Локомотив
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