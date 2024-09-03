«Локомотив» обыграл в гостях «Металлург» в стартовом матче нового сезона КХЛ
Ярославский «Локомотив» обыграл в стартовом матче сезона КХЛ магнитогорский «Металлург» — 3:2.
В составе железнодорожников заброшенными шайбами отметились Артур Каюмов, Никита Кирьянов и Максим Шалунов. Сталевары ответили голами Дмитрия Силантьева и Люка Джонсона.
В следующем матче «Магнитка» примет дома СКА, а «Локомотив» сыграет в гостях с «Ладой». Обе встречи пройдут 5 сентября.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)
Голы: Каюмов — 1 (бол., Березкин, Шалунов), 32:03 — 0:1. Кирьянов — 1 (Полунин, Гернат), 32:13 — 0:2. Шалунов — 1 (Каюмов, Березкин), 47:04 — 0:3. Силантьев — 1 (Еременко, Маклюков), 53:50 — 1:3. Джонсон — 1 (Силантьев), 56:48 — 2:3.
Вратари: Набоков (56:33 — 56:48, 58:14) — Исаев.
Штраф: 2 — 0.
Броски: 28 (5+8+15) — 32 (11+15+6).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
3 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6797 зрителей.
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Металлург Мг – Локомотив
|2 : 3