«Металлург» обыграл «Локомотив» в матче лидеров КХЛ

«Металлург» дома обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев по три очка набрали Игорь Гераськин и Никита Гребенкин. У гостей по голу забили Сергей Андронов, Мартин Гернат и Алексей Береглазов.

«Металлург» набрал 70 очков и укрепился на лидирующей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Локомотива» прервалась двухматчевая победная серия. Ярославцы с 68 очками лидируют в таблице «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Голы: Коробкин — 9 (Силантьев), 2:30 — 1:0. Гребенкин — 11 (бол., Гераськин, Зернов), 7:04 — 2:0. Андронов — 7 (Кирьянов), 19:22 — 2:1. Яковлев — 4 (Карпов, Орехов), 19:44 — 3:1. Гераськин — 7 (Гребенкин), 21:43 — 4:1. Гернат — 4 (Каюмов), 26:57 — 4:2. Гераськин — 8 (Гребенкин), 41:43 — 5:2. Береглазов — 1 (Кирьянов), 59:15 — 5:3.

Вратари: Подскребалин — Исаев.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (10+13+8) — 37 (11+11+15).

Судьи: Акузовский, Раводин.

9 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.