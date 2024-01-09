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Сегодня, 19:16

«Металлург» обыграл «Локомотив» в матче лидеров КХЛ

Руслан Минаев
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Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» дома обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев по три очка набрали Игорь Гераськин и Никита Гребенкин. У гостей по голу забили Сергей Андронов, Мартин Гернат и Алексей Береглазов.

«Металлург» набрал 70 очков и укрепился на лидирующей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Локомотива» прервалась двухматчевая победная серия. Ярославцы с 68 очками лидируют в таблице «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)

Голы: Коробкин — 9 (Силантьев), 2:30 — 1:0. Гребенкин — 11 (бол., Гераськин, Зернов), 7:04 — 2:0. Андронов — 7 (Кирьянов), 19:22 — 2:1. Яковлев — 4 (Карпов, Орехов), 19:44 — 3:1. Гераськин — 7 (Гребенкин), 21:43 — 4:1. Гернат — 4 (Каюмов), 26:57 — 4:2. Гераськин — 8 (Гребенкин), 41:43 — 5:2. Береглазов — 1 (Кирьянов), 59:15 — 5:3.

Вратари: Подскребалин — Исаев.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 31 (10+13+8) — 37 (11+11+15).

Судьи: Акузовский, Раводин.

9 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Трактор 50 27 23 59
5 Автомобилист 50 27 23 59
6 Лада 49 24 25 58
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 48 15 33 36
11 Сочи 49 14 35 34
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Металлург Мг – Локомотив
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