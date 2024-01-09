«Металлург» обыграл «Локомотив» в матче лидеров КХЛ
«Металлург» дома обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:3.
У хозяев по три очка набрали Игорь Гераськин и Никита Гребенкин. У гостей по голу забили Сергей Андронов, Мартин Гернат и Алексей Береглазов.
«Металлург» набрал 70 очков и укрепился на лидирующей строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
У «Локомотива» прервалась двухматчевая победная серия. Ярославцы с 68 очками лидируют в таблице «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 5:3 (3:1, 1:1, 1:1)
Голы: Коробкин — 9 (Силантьев), 2:30 — 1:0. Гребенкин — 11 (бол., Гераськин, Зернов), 7:04 — 2:0. Андронов — 7 (Кирьянов), 19:22 — 2:1. Яковлев — 4 (Карпов, Орехов), 19:44 — 3:1. Гераськин — 7 (Гребенкин), 21:43 — 4:1. Гернат — 4 (Каюмов), 26:57 — 4:2. Гераськин — 8 (Гребенкин), 41:43 — 5:2. Береглазов — 1 (Кирьянов), 59:15 — 5:3.
Вратари: Подскребалин — Исаев.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 31 (10+13+8) — 37 (11+11+15).
Судьи: Акузовский, Раводин.
9 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
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|5
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|50
|27
|23
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|6
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|7
|Ак Барс
|47
|27
|20
|56
|8
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|49
|21
|28
|51
|9
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|47
|21
|26
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|10
|Нефтехимик
|50
|20
|30
|49
|11
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|16
|32
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|14
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|В
|П
|О
|1
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|48
|32
|16
|68
|2
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|30
|19
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|3
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|48
|31
|17
|66
|4
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|48
|31
|17
|64
|5
|Торпедо
|47
|28
|19
|59
|6
|ЦСКА
|47
|25
|22
|54
|7
|Северсталь
|48
|23
|25
|53
|8
|Динамо Мн
|46
|20
|26
|45
|9
|Куньлунь РС
|50
|16
|34
|38
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|36
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|34
|9.01
|17:00
|
Металлург Мг – Локомотив
|5 : 3
|9.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Куньлунь РС
|1 : 2
|9.01
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
|5 : 3
|9.01
|18:00
|
Лада – Автомобилист
|- : -
|9.01
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|9.01
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|9.01
|19:30
|
Ак Барс – Барыс
|- : -
|9.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -