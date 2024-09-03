«Металлург» — «Локомотив»: началась прямая трансляция матча Кубка открытия КХЛ
На телеканале «КХЛ Prime» и на официальном сайте КХЛ началась трансляция Кубка открытия КХЛ сезона-2024/2025, в котором сыграют «Металлург» и «Локомотив». Также игры КХЛ транслирует платный онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». Видеотрансляция доступна на ярославском телеканале «Первый Ярославский» и магнитогорском телеканале ТВ-ИН. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.
Игра проходит на льду спортивного комплекса «Арена Металлург» в Магнитогорске.
За ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ».
ФОНБЕТ чемпионат КХЛ стартует 3 сентября 2024 года и завершится 31 мая 2025-го. Какие изменения в правилах и календаре будут с нового сезона, читайте в нашем материале.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Восточная конференция
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|Западная конференция
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|Витязь
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|Куньлунь РС
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|Локомотив
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|Северсталь
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|СКА
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|8
|Сочи
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|9
|Спартак
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|10
|Торпедо
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|11
|ЦСКА
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|3.09
|17:00
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Металлург Мг – Локомотив
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