«Металлург» обыграл «Локомотив», выиграв третий раз подряд в КХЛ

«Металлург» на своей арене обыграл «Локомотив» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин, Григорий Дронов, Максим Карпов и Архип Неколенко.

Ярославцы с 63 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Металлурга» — 61 балл и четвертая строчка на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Прохоркин — 10 (Кошелев, Яковлев), 13:25 — 1:0. Ландер — 10 (мен., Каюмов), 21:55 — 1:1. Дронов — 2 (Хольм, Швырев), 37:09 — 2:1. Карпов — 6 (Мозякин, Нестрашил), 47:58 — 3:1. Неколенко — 4 (Коробкин), 56:07 — 4:1.

Вратари: Олкинуора — Коновалов.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 38 (9+18+11) — 29 (12+9+8).

Судьи: Франо, Хрибик.

19 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».