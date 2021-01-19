«Металлург» обыграл «Локомотив», выиграв третий раз подряд в КХЛ
«Металлург» на своей арене обыграл «Локомотив» (4:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Николай Прохоркин, Григорий Дронов, Максим Карпов и Архип Неколенко.
Ярославцы с 63 очками располагаются на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Металлурга» — 61 балл и четвертая строчка на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Прохоркин — 10 (Кошелев, Яковлев), 13:25 — 1:0. Ландер — 10 (мен., Каюмов), 21:55 — 1:1. Дронов — 2 (Хольм, Швырев), 37:09 — 2:1. Карпов — 6 (Мозякин, Нестрашил), 47:58 — 3:1. Неколенко — 4 (Коробкин), 56:07 — 4:1.
Вратари: Олкинуора — Коновалов.
Штраф: 8 — 12.
Броски: 38 (9+18+11) — 29 (12+9+8).
Судьи: Франо, Хрибик.
19 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
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