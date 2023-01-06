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Сегодня, 16:46

«Металлург» переиграл «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Металлург» переиграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе победителей голами отметились защитник Алексей Маклюков, а также нападающие Андрей Чибисов и Филипп Майе.

В составе «Локо» дубль оформил защитник Андрей Сергеев.

«Локомотив» потерпел третье поражение подряд и пока остается на втором месте в турнирной таблице Западной конференции (65 очков).

«Металлург» пока вернулся на первое место на «Востоке», набрав 62 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Голы: Маклюков — 2 (Коростелев, Карпов), 6:11 — 1:0. Чибисов — 9 (Бурмистров, Яковлев), 47:12 — 2:0. Майе — 18 (бол., Голдобин, Коростелев), 50:14 — 3:0. Сергеев — 6 (Чехович, Красковский), 53:55 — 3:1. Сергеев — 7 (Полунин, Чехович), 56:27 — 3:2.

Вратари: Кошечкин (Паскуале, 47:12) — Исаев (59:17).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (8+7+11) — 25 (7+10+8).

Судьи: Беляев, Гашилов.

6 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 6419 зрителей.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 36 12 76
2 Локомотив 48 29 19 65
3 ЦСКА 46 30 16 65
4 Динамо М 47 27 20 62
5 Торпедо 46 29 17 61
6 Витязь 46 21 25 50
7 Спартак 47 21 26 49
8 Динамо Мн 48 19 29 47
9 Северсталь 46 18 28 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 47 28 19 63
2 Металлург 47 28 19 62
3 Авангард 47 28 19 60
4 Сал. Юлаев 47 25 22 59
5 Сибирь 48 28 20 59
6 Адмирал 47 25 22 55
7 Ак Барс 46 23 23 53
8 Барыс 48 21 27 46
9 Амур 47 20 27 46
10 Трактор 48 20 28 46
11 Нефтехимик 46 20 26 43
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6.01 10:00
Амур – Барыс
 1 : 0
6.01 13:00
Динамо М – Куньлунь
 3 : 2 Б
6.01 14:30
Металлург – Локомотив
 3 : 2
6.01 14:30
Сал. Юлаев – СКА
 5 : 1
6.01 14:30
Трактор – Автомобилист
 4 : 3 Б
6.01 17:00
Ак Барс – Витязь
 - : -
6.01 17:00
Нефтехимик – Северсталь
 - : -
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Торпедо – Спартак
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