«Металлург» дома обыграл «Локомотив»

«Металлург» победил «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

У «Металлурга» шайбы забросили Николай Голдобин, Анатолий Никонцев и Денис Зернов. В составе «Локомотива» отличился Егор Коршков.

«Металлург» набрал 70 очков и возглавил Восточную конференцию. У «Локомотива» 55 очков и 7-я позиция в Западной конференции.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0)

Голы: Коршков — 11 (Красковский), 2:29 — 0:1. Голдобин — 16 (бол., Хультстрем), 10:35 — 1:1. Никонцев — 10 (Акользин, Земченок), 17:04 — 2:1. Зернов — 11 (Коростелев, Карпов), 18:45 — 3:1.

Вратари: Олкинуора — Исаев (57:02).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 20 (15+1+4) — 47 (10+18+19).

Судьи: Васильев, Кулаков.

7 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.