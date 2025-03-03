«Металлург» — «Лада»: видеообзор матча КХЛ

«Металлург» дома переиграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Металлург» набрал 80 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» идет 10-й на «Востоке» с 48 очками.