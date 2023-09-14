«Металлург» — «Лада»: прямая трансляция матча КХЛ
«Металлург» и «Лада» в четверг, 14 сентября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится на «Арене Металлург», начало — в 17.00 по московскому времени.
Матч «Металлург» — «Лада» не будет показан по ТВ. Игру можно будет посмотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Начало трансляции — в 16.50 по московскому времени.
Жители Магнитогорска смогут посмотреть матч в прямом эфире на телеканале «ТВ ИН». Прямая трансляция игры «Металлург» — «Лада» начнется в 18.50 по местному времени.
События игры «Металлург» — «Лада» будут доступны в матч-центре «СЭ».
«Металлург» перед игровым днем возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Магнитогорцы в 5 матчах набрали 9 очков.
«Лада» также провела 5 игр на старте сезона и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице «Востока» с 4 очками.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|5
|2
|3
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|5
|4
|1
|9
|2
|Ак Барс
|5
|4
|1
|8
|3
|Автомобилист
|5
|3
|2
|7
|4
|Авангард
|4
|3
|1
|6
|5
|Амур
|6
|3
|3
|6
|6
|Трактор
|5
|2
|3
|5
|7
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|8
|Сал. Юлаев
|4
|2
|2
|4
|9
|Лада
|5
|2
|3
|4
|10
|Адмирал
|4
|1
|3
|3
|11
|Нефтехимик
|4
|1
|3
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|- : -
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|- : -
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|- : -
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|- : -
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|14.09
|19:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -