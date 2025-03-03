«Металлург» дома обыграл «Ладу» в серии буллитов

«Металлург» дома обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 Б.

У хозяев гол на счету Робина Пресса. У гостей единственную шайбу забросил Михаил Фисенко.

Свои попытки в серии послематчевых буллитов реализовали забил игроки магнитогорского клуба Егор Яковлев и Никита Михайлис.

Для «Металлурга» это четвертая победа подряд. «Лада» потерпела пятое поражение к ряду.

«Металлург» набрал 80 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 48 очками — на 10-й строчке «Востока».

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Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Пресс — 5 (Гераськин, Козлов), 27:28 — 1:0. Фисенко — 5 (Ибрагимов), 58:24 — 1:1.

Победный буллит: Михайлис.

Вратари: Набоков — Третьяк.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 47 (17+13+15+2) — 35 (10+10+12+3).

Судьи: Кочетов, Сергеев.

3 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.