«Металлург» победил «Ладу» в КХЛ
«Металлург» на домашнем льду обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу хозяевам принесли шайбы Александра Петунина и Бориса Осиповича.
Единственный гол гостей на счету Егора Черникова.
«Металлург» (8 очков) поднялся на девятое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (7) занимает десятую строчку на «Востоке».
FONBET чемпионат КХЛ
«Металлург» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Петунин — 5 (Пресс, Вовченко), 8:24 — 1:0. Осипович — 1 (Коробкин), 22:39 — 2:0. Черников — 3 (бол., Греко, Неколенко), 57:58 — 2:1.
Вратари: Набоков — Трушков (58:06).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 23 (11+8+4) — 30 (5+6+19).
Судьи: Овчинников, Спирин.
30 сентября. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6286 зрителей.
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|4
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|4
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|5
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|5
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|6
|5
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|6
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|Динамо Мн
|8
|5
|3
|10
|8
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|5
|5
|10
|9
|Витязь
|10
|4
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|10
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|30.09
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|
Авангард – Сибирь
|3 : 2
|30.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|2 : 1
|30.09
|17:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
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