«Металлург» и «Лада» сыграют в чемпионате КХЛ 12 ноября

«Металлург» и «Лада» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 ноября. Матч пройдет на льду «Арены Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Металлург» — «Лада» в матч-центре нашего сайта.

Встречу в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также жители Магнитогорска смогут посмотреть игру на канале «ТВ-ИН».

В сезоне КХЛ-2025/26 «Металлург» провел 25 матчей, набрал 40 очков и перед этим игровым днем занимал первое место на «Востоке». У «Лады» — 25 игр, 14 очков и 11-я строчка в Западной конференции.