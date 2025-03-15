«Металлург» со счетом 7:1 разгромил «Куньлунь»
«Металлург» на домашнем льду обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:1.
Дубль у хозяев оформил Александр Петунин. По одной шайбе забросили Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Игорь Гераськин и Валерий Орехов.
Единственная шайба гостей на счету Яна Дрозга.
«Металлург» (86 очков) после 65 матчей поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» (61) остается девятым на «Западе» после 66 игр.
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«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 7:1 (0:0, 3:1, 4:0)
Голы: Зернов — 11 (Гераськин, Шетле), 24:22 — 1:0. Маклюков — 5 (Михайлис, Джозефс), 26:06 — 2:0. Канцеров — 13 (Паливко, Моисеев), 28:43 — 3:0. Дрозг — 8 (бол., Кленденинг), 36:32 — 3:1. Петунин — 13 (Михайлис, Маклюков), 40:40 — 4:1. Гераськин — 5 (Камалов, Козлов), 48:25 — 5:1. Петунин — 14 (бол., М. Хабаров, Джонсон), 53:02 — 6:1. Орехов — 10 (Михайлис, Джозефс), 53:16 — 7:1.
Вратари: Смолин (Уткин, 53:16) — Рибар.
Штраф: 11 — 13.Броски: 50 (24+14+12) — 23 (4+13+6).
Судьи: Беляев, Шувалов.
15 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3