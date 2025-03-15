«Металлург» со счетом 7:1 разгромил «Куньлунь»

«Металлург» на домашнем льду обыграл «Куньлунь» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:1.

Дубль у хозяев оформил Александр Петунин. По одной шайбе забросили Денис Зернов, Алексей Маклюков, Роман Канцеров, Игорь Гераськин и Валерий Орехов.

Единственная шайба гостей на счету Яна Дрозга.

«Металлург» (86 очков) после 65 матчей поднялся на второе место в Восточной конференции КХЛ. «Куньлунь» (61) остается девятым на «Западе» после 66 игр.

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«Металлург» (Магнитогорск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 7:1 (0:0, 3:1, 4:0)

Голы: Зернов — 11 (Гераськин, Шетле), 24:22 — 1:0. Маклюков — 5 (Михайлис, Джозефс), 26:06 — 2:0. Канцеров — 13 (Паливко, Моисеев), 28:43 — 3:0. Дрозг — 8 (бол., Кленденинг), 36:32 — 3:1. Петунин — 13 (Михайлис, Маклюков), 40:40 — 4:1. Гераськин — 5 (Камалов, Козлов), 48:25 — 5:1. Петунин — 14 (бол., М. Хабаров, Джонсон), 53:02 — 6:1. Орехов — 10 (Михайлис, Джозефс), 53:16 — 7:1.

Вратари: Смолин (Уткин, 53:16) — Рибар.

Штраф: 11 — 13.Броски: 50 (24+14+12) — 23 (4+13+6).

Судьи: Беляев, Шувалов.

15 марта. Магнитогорск. Арена-Металлург.