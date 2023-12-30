Дубль Петунина помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь»
«Металлург» обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.
У победителей отличился Александр Петунин, оформивший дубль. Оба гола ему помогли забить Робин Пресс и Данила Юров. Также шайбы забросили Павел Акользин и Никита Гребенкин.
У гостей отметился голом Брэндон Ип.
«Металлург» набрал 63 очка в 46 матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. У «Куньлуня» 5-е поражение подряд. Команда с 35 очками после 46 игр располагается на 9-й строчке Запада.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Голы: Йип — 9 (С. Фу, Меркли), 16:29 — 0:1. Петунин — 11 (бол., Пресс, Юров), 21:53 — 1:1. Петунин — 12 (бол., Пресс, Юров), 31:53 — 2:1. Гребенкин — 10 (Зернов, Я. Хабаров), 32:30 — 3:1. Акользин — 12 (п.в., Коробкин, Джонсон), 59:50 — 4:1.
Вратари: Набоков — Джурасик (58:16 — 59:50).
Штраф: 8 — 12.
Броски: 30 (6+16+8) — 47 (17+10+20).
Судьи: Раминг, Степучев.
30 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.
|Восточная конференция
|И
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|Металлург Мг
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|17
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|43
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|3
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|57
|4
|Лада
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|24
|22
|57
|5
|Трактор
|46
|25
|21
|55
|6
|Автомобилист
|46
|25
|21
|55
|7
|Ак Барс
|44
|24
|20
|50
|8
|Сибирь
|46
|20
|26
|48
|9
|Амур
|44
|19
|25
|46
|10
|Нефтехимик
|46
|17
|29
|43
|11
|Барыс
|45
|15
|30
|37
|12
|Адмирал
|44
|14
|30
|37
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|46
|30
|16
|65
|2
|Динамо М
|45
|29
|16
|62
|3
|Локомотив
|43
|29
|14
|61
|4
|СКА
|44
|29
|15
|59
|5
|Торпедо
|45
|27
|18
|57
|6
|ЦСКА
|44
|22
|22
|48
|7
|Северсталь
|44
|20
|24
|47
|8
|Динамо Мн
|43
|18
|25
|40
|9
|Куньлунь РС
|46
|15
|31
|35
|10
|Витязь
|44
|14
|30
|34
|11
|Сочи
|45
|14
|31
|33
|30.12
|10:00
|
Адмирал – Нефтехимик
|2 : 5
|30.12
|11:00
|
Барыс – Трактор
|5 : 1
|30.12
|12:30
|
Металлург Мг – Куньлунь РС
|4 : 1
|30.12
|13:00
|
Ак Барс – Сал. Юлаев
|3 : 2
|30.12
|14:00
|
Витязь – Спартак
|- : -
|30.12
|15:00
|
Лада – Авангард
|- : -
|30.12
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|30.12
|17:00
|
Локомотив – Динамо М
|- : -
|30.12
|17:00
|
Сочи – Динамо Мн
|- : -
|30.12
|17:30
|
СКА – Автомобилист
|- : -