Дубль Петунина помог «Металлургу» обыграть «Куньлунь»

«Металлург» обыграл «Куньлунь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:1.

У победителей отличился Александр Петунин, оформивший дубль. Оба гола ему помогли забить Робин Пресс и Данила Юров. Также шайбы забросили Павел Акользин и Никита Гребенкин.

У гостей отметился голом Брэндон Ип.

«Металлург» набрал 63 очка в 46 матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. У «Куньлуня» 5-е поражение подряд. Команда с 35 очками после 46 игр располагается на 9-й строчке Запада.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Голы: Йип — 9 (С. Фу, Меркли), 16:29 — 0:1. Петунин — 11 (бол., Пресс, Юров), 21:53 — 1:1. Петунин — 12 (бол., Пресс, Юров), 31:53 — 2:1. Гребенкин — 10 (Зернов, Я. Хабаров), 32:30 — 3:1. Акользин — 12 (п.в., Коробкин, Джонсон), 59:50 — 4:1.

Вратари: Набоков — Джурасик (58:16 — 59:50).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 30 (6+16+8) — 47 (17+10+20).

Судьи: Раминг, Степучев.

30 декабря. Магнитогорск. Арена-Металлург.