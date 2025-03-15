«Металлург» и «Куньльунь» сыграют в чемпионате КХЛ 15 марта

«Металлург» и «Куньльунь» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 15 марта. Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 14.30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу показывают онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт лиги. Жители Магнитогорска могут также смотреть игру на канале «ТВ-ИН».

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Металлург» — «Куньльунь» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Металлург» провел 64 игры, набрал 84 очка и занимает третье место на «Востоке». У «Куньлуня» — 65 игр, 61 очко и девятая строчка в Западной конференции.

Магнитогорцы в предыдущей встрече сезона победил ЦСКА (4:2), базирующийся в Подмосковье китайский клуб — выиграл у «Сочи» (5:2).