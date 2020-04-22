«Металлург» интересуется защитником «Салавата» Пашниным

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин попал в сферу интересов магнитогорского «Металлурга», сообщает ГорОбзор.Ру.

Контракт Пашнина с «Салаватом Юлаевым» заканчивается 30 апреля 2020 года. Указано, что к нему проявляют интерес и другие клубы. По данным источника, «Металлург» предлагает Пашнину контракт с большей заработной платой, поэтому игрок не может договориться с уфимским клубом.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ 30-летний Пашнин провел 54 игры, в которых набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+9». В шести матчах плей-офф защитник сделал две результативные передачи.