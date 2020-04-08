«Металлург» и «Зауралье» продолжат сотрудничество

Магнитогорский «Металлург» и клуб Высшей хоккейной лиги «Зауралье» продолжат сотрудничество. Новый договор с курганским коллективом рассчитан на один сезон, сообщает официальный сайт «Магнитки».

В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ «Зауралье» заняло итоговую 18 строчку, не попав в плей-офф. Команда провела 54 матча, из которых выиграла 28 (4 — в овертайме, 4 — в серии буллитов), а в 26 поединках потерпела поражение (2 раза — в овертайме, 3 — в серии буллитов).