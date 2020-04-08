КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Металлург» и «Зауралье» продолжат сотрудничество

15:45
Теги:

Магнитогорский «Металлург» и клуб Высшей хоккейной лиги «Зауралье» продолжат сотрудничество. Новый договор с курганским коллективом рассчитан на один сезон, сообщает официальный сайт «Магнитки».

В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ «Зауралье» заняло итоговую 18 строчку, не попав в плей-офф. Команда провела 54 матча, из которых выиграла 28 (4 — в овертайме, 4 — в серии буллитов), а в 26 поединках потерпела поражение (2 раза — в овертайме, 3 — в серии буллитов).

Дополнительная информация:

https://www.metallurg.ru/press/club-news/474627/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир