«Металлург» и «Трактор» первыми обеспечили себе место в плей-офф КХЛ

По итогам игрового дня досрочно вышли в плей-офф КХЛ «Металлург» и «Трактор». Об этом стало известно после победы «Ак Барса» над «Автомобилистом» (5:1).

Обе команды выступают в Восточной конференции. Они уже точно не опустятся ниже восьмого места. Восемь команд каждой конференции продолжат борьбу в плей-офф.

«Магнитка» занимает первое место, набрав 66 очков в 43 матчах. У «Трактора» вторая позиция — 65 очков в 45 играх. Эти команды первыми обеспечили себе место в плей-офф.