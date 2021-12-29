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«Металлург» и «Трактор» первыми обеспечили себе место в плей-офф КХЛ

20:22
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По итогам игрового дня досрочно вышли в плей-офф КХЛ «Металлург» и «Трактор». Об этом стало известно после победы «Ак Барса» над «Автомобилистом» (5:1).

Обе команды выступают в Восточной конференции. Они уже точно не опустятся ниже восьмого места. Восемь команд каждой конференции продолжат борьбу в плей-офф.

«Магнитка» занимает первое место, набрав 66 очков в 43 матчах. У «Трактора» вторая позиция — 65 очков в 45 играх. Эти команды первыми обеспечили себе место в плей-офф.

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Евгений Петров все материалы автора
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