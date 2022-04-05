«Металлург» и «Трактор» не забили в первом периоде

«Металлург» и «Трактор» не забросили ни одной шайбы в первом периоде во втором матче серии финала плей-офф Восточной конференции.

В первом матче серии, который прошел 3 апреля, победу одержала «Магнитка» (3:2).

Следующая встреча команд пройдет 7 апреля в Челябинске на арене «Трактор». Начало — в 17.00 мск.