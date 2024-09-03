«Металлург» и «Локомотив» объявили составы на матч-открытия нового сезона КХЛ

Магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив» объявили составы на матч-открытия нового сезона КХЛ.

Встреча пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00 по московскому времени.

Состав «Металлурга». Фото ХК «Металлург»

Состав «Локомотива». Фото ХК «Локомотив»

В прошлом сезоне «Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в решающей серии «Локомотив» со счетом 4-0.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2024/25 завершится 23 марта 2025 года. Розыгрыш Кубка Гагарина продлится до 31 мая 2025 года.