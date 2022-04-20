«Металлург» и ЦСКА установили новый рекорд скорострельности в Кубке Гагарина

Шайбы защитника «Металлурга» Линуса Хульстрема и нападающего ЦСКА Михаила Григоренко разделили всего семь секунд. Это новый рекорд в финалах Кубка Гагарина.

Рекорд в плей-офф — 6 секунд («Атлант» — «Локомотив» в 2011-м; «Динамо» — СКА в 2013-м; «Торпедо» — СКА в 2015-м).

Предыдущий рекорд финала — 14 секунд («Ак Барс» — «Локомотив» в 2009 году, шайбы за «Локомотив» забросили Алексей Яшин и Никита Клюкин).