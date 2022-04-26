«Металлург» и ЦСКА не забросили шайб в первом периоде

Завершился первый период пятого матча финальной серии Кубка Гагарина-2022 между «Металлургом» и ЦСКА.

Счет в первой двадцатиминутке встречи не был отрыт — 0:0.

«Магнитка» в первом периоде нанесла 9 ударов в створ ворот соперника, ЦСКА — 13. На последней минуте первое удаление в матче за толчок клюшкой заработал игрок московской команды Владислав Провольнев.

В финальной серии Кубка Гагарина-2022 со счетом 3-1 ведет «Металлург».