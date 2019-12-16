«Металлург» достиг предварительной договоренности с Филиппи

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Либереца» Томаш Филиппи вернется в КХЛ. Он продолжит карьеру в «Металлурге».

Клуб из Магнитогорска достиг предварительной договоренности с 27-летним форвардом, сообщает официальный сайт «Магнитки».

В Магнитогорске нападающий прежде провел три неполных сезона, стал обладателем Кубка Гагарина-2016. Всего за «сталеваров» Филиппи сыграл 184 встречи, в которых забил 33 шайбы и сделал 55 результативных передач.

После «Металлурга» Филиппи отправился в Чехию, но на следующий год вернулся в КХЛ и провел 10 матчей за хабаровский «Амур», затем вновь отправившись в родную команду из города Либерец.

В нынешнем сезоне Томаш провел три матча за национальную команду на Кубке Первого канала, где отметился заброшенной шайбой.

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