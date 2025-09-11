«Металлург» и «Динамо» сыграют в FO NBETчемпионате КХЛ в четверг, 11 сентября. Матч пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события игры «Металлург» — «Динамо» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. В Магнитогорске транслировать матч будет телеканал «ТВ ИН» (эфир начнется в 18.50 по местному времени).

Команда из Магнитогорска набрала 3 очка в 2 матчах на старте сезона, а динамовцы — 1 очко в 2 играх.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26 проходит с 5 сентября по 20 марта.

Матч «Металлург» — «Динамо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс