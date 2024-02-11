Магнитогорский «Металлург» на льду домашней одноименной арены примет московское «Динамо» 11 февраля в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 14.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Металлург» — «Динамо» можно будет по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск, на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Прямой эфир начнется в 14.20 мск.

«Металлург» главного тренера Андрея Разина располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции с 86 баллами после 61 матча в регулярке КХЛ. «Динамо» Алексея Кудашова находится на третьей строчке на Западе с 82 очками после 60 встреч.

В последний раз команды встречались 7 сентября 2023 года. Тогда Магнитка в гостях победила бело-голубых со счетом 5:3.

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