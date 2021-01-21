Дубль Мозякина помог «Металлургу» обыграть рижское «Динамо»

«Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:3.

В составе магнитогорцев дубль оформил Сергей Мозякин, по шайбе забросили Тэйлор Бек, Николай Прохоркин и Николай Кулемин. Гости ответили точными бросками Микса Индрашиса, Рихардса Букартса и Геннадия Столярова.

После этого матча «Металлург» с 63 очками расположился на третьем месте в Восточной конференции, «Динамо» с 23 очками — на последней строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Рига) — 5:3 (3:0, 0:0, 2:3)

Голы: Бек — 12 (Земченок, Расмуссен), 0:55 — 1:0. Мозякин — 8 (бол., Дронов, Бек), 3:54 — 2:0. Прохоркин — 11 (Плотников, Кошелев), 16:26 — 3:0. Индрашис — 12 (Дарзиньш, Лайпон), 42:46 — 3:1. Кулемин — 3 (Дронов, Хольм), 45:25 — 4:1. Рих. Букартс — 8 (бол., Лайпон), 46:59 — 4:2. Столяров — 4 (Индрашис), 55:50 — 4:3. Мозякин — 9 (п.в., Нестрашил, Карпов), 59:22 — 5:3.

Вратари: Кошечкин — Налимов (58:54 — 59:22).

Штраф: 10 — 18.

Броски: 29 (12+3+14) — 36 (11+14+11).

Судьи: Букин, Спирин.

21 января. Магнитогорск. «Арена-Металлург». 1100 зрителей.