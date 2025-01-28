«Металлург» — «Динамо» Минск: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Металлург» встретится с «Динамо» Минск в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 января. Матч пройдет в ледовом дворце «Арена Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Металлург» — «Динамо» Минск можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ.
Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале ТВ ИН. Начало эфира — в 18.50 по местному времени. Для жителей Белоруссии трансляция будет на канале «Беларусь 5».
Команда Андрея Разина в 49 матчах набрала 62 очка и занимает пятое место в Восточной конференции. Клуб из Минска с 56 очками в 46 играх располагается на седьмой строчке на Западе.
Матч «Металлург» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Спартак
|48
|29
|19
|64
|3
|Северсталь
|49
|31
|18
|63
|4
|Динамо М
|49
|30
|19
|63
|5
|ЦСКА
|48
|27
|21
|62
|6
|СКА
|48
|27
|21
|59
|7
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|8
|Торпедо
|48
|22
|26
|52
|9
|Куньлунь РС
|48
|21
|27
|46
|10
|Витязь
|48
|19
|29
|43
|11
|Сочи
|48
|14
|34
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|51
|32
|19
|69
|2
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|3
|Сал. Юлаев
|49
|31
|18
|65
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|49
|29
|20
|62
|6
|Авангард
|48
|25
|23
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|49
|15
|34
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|28.01
|17:00
|
Металлург Мг – Динамо Мн
|- : -
|28.01
|19:00
|
Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|28.01
|19:30
|
СКА – Витязь
|- : -
|28.01
|19:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|28.01
|19:30
|
Куньлунь РС – Трактор
|- : -