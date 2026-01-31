«Металлург» дома победил минское «Динамо»

«Металлург» дома обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

В составе хозяев шайбы забросили Владимир Ткачев, Даниил Вовченко, Роман Канцеров, Руслан Исхаков и Сергей Толчинский. У гостей дважды отличились Виталий Пинчук и Станислав Галиев.

«Металлург» с 82 очками занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 66 баллами располагается на третьей строчке «Запада».

В следующем матче «Металлург» 3 февраля на выезде сыграет с «Ладой». «Динамо» в этот же день примет СКА.