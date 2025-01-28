«Металлург» победил минское «Динамо»
«Металлург» дома обыграл минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.
У хозяев по 2 (1+1) очка набрали Егор Коробкин и Дмитрий Моисеев. У гостей шайбу забросил Илья Усов.
«Магнитка» набрала 64 очка и занимает 5-е место в таблице Восточной конференции. «Динамо» с 56 очками — на 7-й строчке таблицы «Запада».
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Динамо» (Минск) — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
Голы: Усов — 6 (Брук, Уэлле), 24:03 — 0:1. Моисеев — 2 (Коробкин, Яковлев), 26:54 — 1:1. Зернов — 8, 42:40 — 2:1. Джозефс — 6 (Петунин, Вовченко), 49:57 — 3:1. Коробкин — 9 (Моисеев, Маклюков), 56:50 — 4:1.
Вратари: Набоков — Демченко.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 34 (11+11+12) — 37 (11+18+8).
Судьи: Метальников, Соин.
28 января. Магнитогорск. Арена-Металлург.
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Металлург Мг – Динамо Мн
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