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Сегодня, 13:45

«Металлург» — «Динамо Минск»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Металлург» — «Динамо Минск» начнется в 15.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ХК «Металлург».
Фото ХК «Металлург»

«Металлург» и «Динамо Минск» в субботу, 4 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Начало — 15:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Металлург» — «Динамо Минск» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Металлург» набрал 34 очка и занимает 2-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Динамо Минск» 27 баллов, команда находится на 6-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Металлург (Магнитогорск)
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«Салават Юлаев» — «Сибирь»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Автомобилист» — «Нефтехимик»: прямая трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Лада 28 15 13 35
2 Металлург Мг 27 15 12 34
3 Ак Барс 25 16 9 34
4 Трактор 27 15 12 32
5 Сал. Юлаев 25 15 10 31
6 Авангард 25 14 11 31
7 Автомобилист 27 14 13 31
8 Нефтехимик 25 11 14 27
9 Сибирь 25 12 13 27
10 Амур 25 10 15 26
11 Барыс 27 8 19 23
12 Адмирал 24 6 18 16
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 25 18 7 37
2 Спартак 26 17 9 36
3 Торпедо 26 16 10 34
4 Локомотив 24 15 9 32
5 ЦСКА 25 14 11 30
6 Динамо Мн 23 12 11 27
7 Северсталь 24 11 13 26
8 Сочи 25 12 13 25
9 СКА 24 12 12 24
10 Куньлунь РС 29 8 21 20
11 Витязь 25 7 18 17
Результаты / календарь
25.10
26.10
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6.11
7.11
8.11
9.11
4.11 14:30
Сал. Юлаев – Сибирь
 - : -
4.11 14:30
Металлург Мг – Динамо Мн
 - : -
4.11 15:00
Автомобилист – Нефтехимик
 - : -
4.11 17:00
Витязь – СКА
 - : -
4.11 17:00
Спартак – Торпедо
 - : -
4.11 17:00
Сочи – Авангард
 - : -
4.11 17:00
Локомотив – Динамо М
 - : -
4.11 17:00
Ак Барс – Барыс
 - : -
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