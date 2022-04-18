«Металлург» — ЦСКА: стартовые составы на первый матч финала Кубка Гагарина

В понедельник, 18 апреля, в Магнитогорске «Металлург» и ЦСКА сыграют первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2022.

Стали известны стартовые составы команд на игру.

Ранее ЦСКА в полуфинале плей-офф КХЛ обыграл СКА (4-3 счет в серии), а «Металлург» оказался сильнее «Трактора» (4-1 счет в серии).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Металлург» — ЦСКА. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.