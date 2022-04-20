«Металлург» — ЦСКА: составы команд на второй матч серии финала Кубка Гагарина

В среду, 20 апреля, в Магнитогорске «Металлург» и ЦСКА сыграют второй матч финальной серии Кубка Гагарина-2022.

Стали известны составы команд на эту встречу.

«Металлург»

Кошечкин (Налимов);

Яковлев — Земченок, Чибисов — Карри — Коростелев;

Хабаров — Хульстрем, Лайпсик — Майе — Голдобин;

Дронов — Минулин, Никонцев — Зернов — Карпов;

Николаев, Коробкин — Неколенко — Виделль, Юров.

ЦСКА

Федотов (Рейдеборн);

Дальбек — Нестеров, Слепышев — Андронов — Плотников;

Киселевич — Дитц, Окулов — Каменев — Григоренко;

Сергеев — Провольнев, Попов — Светлаков — Соркин;

Грудинин, Карнаухов — Панкратов — Абрамов, Мингачев.

Напомним, что ЦСКА ведет в серии до четырех побед со счетом 1-0. После этого матча команды переезжают в Москву, где пройдут третий и четвертый матчи серии.