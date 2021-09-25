«Металлург» — ЦСКА: где смотреть трансляцию матча КХЛ
13:30
В субботу, 25 сентября, в Магнитогорске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — ЦСКА. Начало игры — в 15:00 (мск).
«Магнитка» одержала шесть побед подряд, выиграла 8 из 9 матчей на старте сезона и с 16 очками занимает второе место в Восточной конференции.
У московских армейцев на 2 очка меньше — 14, команда Сергея Федорова занимает третье место в Западной конференции.
Матч «Металлург» — ЦСКА можно посмотреть на канале КХЛ.
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