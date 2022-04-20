В среду, 20 апреля, в Магнитогорске «Металлург» проведет второй матч финальной серии Кубка Гагарина-2022 с ЦСКА. Начало — 17:00.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Металлург» — ЦСКА. Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru.

Напомним, в первой встрече серии победу одержали подопечные Сергея Фёдорова со счётом 3:1.

Ранее ЦСКА в полуфинале плей-офф КХЛ обыграл СКА (4-3 счет в серии), а «Металлург» оказался сильнее «Трактора» (4-1 счет в серии).

«Авангард» завоевал Кубок Гагарина-2021. В финале омичи обыграли ЦСКА (4-2 счет в серии).