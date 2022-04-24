24 апреля в Москве на «ЦСКА Арене» ЦСКА сыграет с «Металлургом» в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина-2022. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Металлург» — ЦСКА. Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 16.00.

Счет в серии ЦСКА — «Металлург» — 2:1 в пользу магнитогорцев. В последнем матче команда Ильи Воробьева обыграла армейцев (4:0).

«Авангард» завоевал Кубок Гагарина-2021. В финале омичи обыграли ЦСКА (4-2 счет в серии).