12 марта 2025, 15:00

«Металлург» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Металлург» и ЦСКА сыграют в чемпионате КХЛ 12 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Металлург» Мг, Telegram

«Металлург» и ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 12 марта. Матч пройдет на льду «Арены-Металлург» в Магнитогорске и начнется в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу в Магнитогорске покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Жители Магнитогорска также могут смотреть матчи «Металлурга» на канале «ТВ-ИН».

За ключевыми событиями и результатом игры «Металлург» — ЦСКА можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Металлург» провел 63 игры, набрал 82 очка и занимает третье место на «Востоке», предыдущим соперником чемпиона был СКА (2:4). У ЦСКА — 63 игры, 83 очка и третье место в Западной конференции, армейцы в понедельник обыграли «Автомобилист» (4:3).

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Гимнастка Мельникова стала моделью: прошла по подиуму в провокационном образе невесты на показе в Москве
На 81-м году жизни умер Мирча Луческу
До сейва ногой на ЧМ-2018 был и Кубок УЕФА, и заочные победы над Дасаевым и Яшиным. 10 эпизодов, сделавших Игоря Акинфеева легендой
Иран официально заявил о нарушении Израилем перемирия
Обвиняемый в убийстве учителя в Добрянке подросток признал вину
Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви отписался от страницы Трампа
«Авангард» vs ЦСКА, Квартальнов vs «Ак Барс», Кудашов в «Авто»
«Баффало» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Уволят ли Ларионова? Ротенберг в «Динамо»? Первый раунд плей-офф КХЛ
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
1/4 финала Счет в серии
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 0
1. Динамо Мн - Ак Барс
_ - _
2. Динамо Мн - Ак Барс
_ - _
3. Ак Барс - Динамо Мн
_ - _
4. Ак Барс - Динамо Мн
_ - _
0 - 0
Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
0 - 0
1. Металлург Мг - Торпедо
_ - _
2. Металлург Мг - Торпедо
_ - _
3. Торпедо - Металлург Мг
_ - _
4. Торпедо - Металлург Мг
_ - _
0 - 0
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
_ - _
3. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
4. Сал. Юлаев - Локомотив
_ - _
1 - 0
Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
1 - 0
1. Авангард - ЦСКА
3 - 0
2. Авангард - ЦСКА
_ - _
3. ЦСКА - Авангард
_ - _
4. ЦСКА - Авангард
_ - _
1 - 0
1/8 финала
Металлург Мг - Сибирь
Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
1. Металлург Мг - Сибирь
4 - 1
2. Металлург Мг - Сибирь
5 - 1
3. Сибирь - Металлург Мг
1 - 3
4. Сибирь - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Сибирь
1 - 0
4 - 1
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
1. Динамо Мн - Динамо М
3 - 1
2. Динамо Мн - Динамо М
4 - 1
3. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4. Динамо М - Динамо Мн
1 - 2
4 - 0
Локомотив - Спартак
Локомотив - Спартак
4 - 1
1. Локомотив - Спартак
5 - 3
2. Локомотив - Спартак
1 - 2
3. Спартак - Локомотив
3 - 4
4. Спартак - Локомотив
0 - 2
5. Локомотив - Спартак
3 - 2
4 - 1
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик
4 - 1
1. Авангард - Нефтехимик
4 - 2
2. Авангард - Нефтехимик
3 - 4
3. Нефтехимик - Авангард
1 - 2
4. Нефтехимик - Авангард
2 - 5
5. Авангард - Нефтехимик
4 - 3
4 - 1
Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
4 - 1
1. Ак Барс - Трактор
3 - 2
2. Ак Барс - Трактор
4 - 2
3. Трактор - Ак Барс
3 - 2
4. Трактор - Ак Барс
2 - 3
5. Ак Барс - Трактор
2 - 1
4 - 1
ЦСКА - СКА
ЦСКА - СКА
4 - 1
1. ЦСКА - СКА
3 - 2
2. ЦСКА - СКА
4 - 2
3. СКА - ЦСКА
1 - 0
4. СКА - ЦСКА
2 - 4
5. ЦСКА - СКА
6 - 2
4 - 1
Северсталь - Торпедо
Северсталь - Торпедо
1 - 4
1. Северсталь - Торпедо
1 - 4
2. Северсталь - Торпедо
4 - 0
3. Торпедо - Северсталь
3 - 1
4. Торпедо - Северсталь
3 - 2
5. Северсталь - Торпедо
3 - 4
1 - 4
Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 4
1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
2. Автомобилист - Сал. Юлаев
0 - 1
3. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
4. Сал. Юлаев - Автомобилист
5 - 2
5. Автомобилист - Сал. Юлаев
5 - 2
6. Сал. Юлаев - Автомобилист
4 - 3
2 - 4
8.04 16:30 Авангард – ЦСКА 3 : 0
8.04 19:30 Локомотив – Салават Юлаев 1 : 0
Все результаты / календарь

