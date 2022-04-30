«Металлург» — ЦСКА: видеообзор решающего матча финала Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл «Металлург» в седьмом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и завоевал главный трофей турнира — Кубок Гагарина.

Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4:1 в пользу гостейв. В составе команды Сергея Федорова шайбы забросили Павел Карнаухов, Александр Попов, Константин Окулов и Владислав Каменев, поразивший пустые ворота. У «Металлурга» отличился Филипп Майе.

Столичный клуб выиграл серию со счетом 4-3. Для Федорова этот сезон был первым во главе ЦСКА.